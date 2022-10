Lega Pro, Gubbio-Imolese: le probabili formazioni di oggi

Dopo la grande vittoria in casa del Fiorenzuola, torna di nuovo in campo il Gubbio, che oggi (fischio d'inizio ore 14,30) ospita al "Barbetti" l'Imolese. Braglia dovrebbe presentare la squadra con lo stesso assetto della partita vinta in casa della capolista, con Vazquez che scalpita per una maglia da titolare e Bulevardi che rientra dopo aver scontato il turno di squalifica. Dall'altra parte, l'Imolese (tredicesima nel girone B con undici punti guadagnati in nove partite disputate), dovrebbe presentarsi in campo con Faggi dietro alla coppia d'attacco composta da Fonseca e Stijepovic. Arbitra il signor Vergaro della sezione di Bari. Ecco le probabili formazioni.

GUBBIO: Di Gennaro, Portanova, Signorini, Bonini, Morelli, Bontà, Rosaia, Corsinelli, Arena, Spina, Mbakogu. Allenatore: Braglia

IMOLESE: Molla, Zagnoni, Serpe, Eguelfi, Cerretti, Bensaja, Zanini, Agyemang, Faggi, Fonseca, Stijepovic. Allenatore: Antonioli

ARBITRO: Vergaro di Bari