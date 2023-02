Lega Pro: Gubbio e Fiorenzuola non si fanno male, è 0-0 al "Barbetti"

GUBBIO: Greco, Bonini, Redolfi, Rosaia, Vazquez, Bulevardi, Di Stefano, Corsinelli, Toscano, Arena, Nicolao. A disposizione: Di Gennaro, Meneghetti, Semeraro, Dutu, Bontà, Buzzi, Tazzer, Spina, Vitale, Arras, Portanova. Allenatore: De Simone (Braglia squalificato)

FIORENZUOLA: Battaiola, Bondioli, Stronati, Sartore, Quaini, Morello, Currarino, Fiorini, Dimarco, Danovaro, Giani. A disposizione: Sorzi, Frison, Sereni, Mastroianni, Coghetto, Oddi, Bontempi, Di Gesù, Piccinini, Egharevba. Allenatore: Tabbiani

Finisce senza reti la sfida al "Barbetti" tra il Gubbio e il Fiorenzuola. Dopo la sconfitta in casa della Reggiana, i rossoblù sono tornati a muovere la classifica nel girone B di Lega Pro, portandosi al quinto posto a quota 44 punti. La prima occasione capita al Gubbio: cross di Nicolao, Vazquez di testa mette fuori. Nel primo tempo, i rossoblù collezionano altre potenziali occasioni ma le due squadre vanno al riposo senza aver mosso il tabellino dei marcatori. Nella ripresa regna l'equilibrio fino all'episodio chiave in pieno recupero. Battaiola respinge una conclusione insidiosa degli eugubini, Arras è il più lesto e ribadisce in rete con un tap in vincente. Tutto vano, però, perché la bandierina si alza e il gol viene annullato per posizione di fuorigioco. Finisce 0-0.