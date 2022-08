Lega Pro: Gubbio di misura sul Trestina

GUBBIO: Di Gennaro (Meneghetti), Tazzer (Pecoraro), Redolfi (Portanova), Bonini, Semeraro (Morelli), Corsinelli (Ruggeri), Bontà (Toscano), Francofonte, Spina (Signorini), Arena (Bulevardi, Pauselli), Artistico (Treppiedi). All. Braglia

TRESTINA: Tozaj, Convito (Magaloti), Grea (Bologna), Cenerini, Della Spoletina, Brevi (Sirci), Ceccuzzi (Brunetti), Gramaccia (Barbarossa), Laurenzi (Bazzoffia), Morlandi (Benedetti), Belli (Mariucci). All. Marmorini.

ARBITRO: Grilli di Gubbio (assistenti: Leni e Catini).

RETI: 28’ pt Bonini

Un gol nel primo tempo di Bonini decide la sfida amichevole tra Gubbio e Trestina. Amichevole fatta di tanto agonismo, dove il difensore ha trovato il guizzo per i rossoblù intorno alla mezz'ora di gioco. Ancora segnali e risposte arrivano, dunque, per i mister di Gubbio e Trestina. Braglia senza Mbakogu schiera in avanti Arena che va a colpire pronti via l'incrocio dei pali su punizione. Preludio al vantaggio, con Bonini che su corner battuto da Francofonte supera Tozaj. Francofonte si divora il raddoppio mentre Cenerini salva sulla linea un gol praticamente fatto. Nella ripresa le occasioni arrivano ma il risultato non cambia. Finisce 1-0.