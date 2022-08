Lega Pro: Gubbio di misura nell'amichevole con la Vis Pesaro

VIS PESARO: Farroni (Campani), Ghazoini, Gavazzi (Cusumano), Bakayoko (Rossoni), Zoi, Coppola, Marcandella, Egharevba, Fedato (Sosa), Ngom (Astrologo), Cannavò (Garau). Allenatore: Sassarini

GUBBIO: Di Gennaro (Meneghetti), Morelli (Tazzer), Redolfi (Portanova), Bonini (Signorini), Corsinelli, Rosaia (Bontà), Toscano (Franconfonte), Bulevardi, Arena (Spina) Artistico, Vazquez (Ruggeri). Allenatore: Braglia

ARBITRO: Crezzini di Siena.

RETI: 4’ st Artistico

NOTE: Farroni para un rigore a Vazquez

Bel test amichevole per il Gubbio che va a vincere di misura in casa della Vis Pesaro grazie al gol di Artistico. I rossoblù di Braglia partono forte e tengono alto il ritmo del gioco per tutta la prima frazione. Nella ripresa, dopo soli quattro minuti Artistico trova il guizzo vincente per sbloccare l'amichevole. Gavazzi, poi, atterra Vazquez in area e Crezzini fischia il penalty. Lo stesso Vazquez va dal dischetto ma Farroni respinge. Il Gubbio continua a pressare con la gara che termina 1-0 in favore degli eugubini.