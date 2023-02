Lega Pro: Gubbio beffato allo scadere contro la Carrarese

GUBBIO: Di Gennaro, Dutu (Semeraro), Redolfi, Bonini, Corsinelli, Rosaia, Bulevardi, Nicolao, Arena, Di Stefano, Vazquez. Allenatore: De Simone (Braglia squalificato)

CARRARESE: Breza, Pelagatti, Marino, Imperiale, Cicconi, Cerretelli, Schiavi, Della Latta, Coccia, Giannetti, Bernardotto. Allenatore: Dal Canto

ARBITRO:

RETI: 12' st Schiavi, 49' st Semeraro, 51' st Della Latta

Beffa Gubbio nel turno infrasettimanale. Al "Barbetti" la Carrarese passa 2-1 al termine di una partita risolta in piena zona Cesarini dagli ospiti. Il Gubbio trova il pareggio ma viene superato allo scadere, con uno stop arrivato dopo il pareggio in casa della Virtus Entella. Prossimo appuntamento domenica a Rimini. La sfida si accende nella ripresa, quando Schiavi sblocca il risultato grazie a una conclusione da fuori batte Di Gennaro. Il Gubbio si riversa in attacco e al quarto minuto di recupero rimette in piedi la gara grazie alla rete del momentaneo pareggio di Semeraro. Eppure, due minuti più tardi prima del fischio finale, è Della Latta a siglare la vittoria della Carrarese.