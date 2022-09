Lega Pro: buona la prima per il Gubbio: i rossoblù superano per 2-0 L'Aquila-Montevarchi

GUBBIO: Di Gennaro, Bonini, Redolfi, Rosaia, Vazquez (Artistico), Bulevardi, Signorini, Corsinelli, Toscano, Spina, Arena. Allenatore: Braglia

AQUILA-MONTEVARCHI: Mazzini, Martinelli, Tozzuolo, Gennari, Bertola, Amatucci, Italeng, Cerasani, Lischi, Jallow, Pietra. Allenatore: Malotti

ARBITRO:

RETI: 10' st Bulevardi, 46' st Artistico

Inizia con una bella vittoria davanti al proprio pubblico la stagione nel girone B di Lega Pro per il Gubbio. I rossoblù guidati da mister Braglia hanno superato per 2-0 L'Aquila-Montevarchi con due reti arrivate nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato. Dopo dieci minuti nella ripresa, infatti, ci ha pensato Bulevardi a sbloccare il match sfruttando un disimpegno errato della difesa avversaria. Il Gubbio spinge fino al termine trovando nel recupero il raddoppio della sicurezza grazie alla rete di Artistico. Primi tre punti in campionato per gli eugubini. Prossimo turno in trasferta contro la Fermana.