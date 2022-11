Lega Pro, Gubbio al big match in casa del Cesena: "Occasione per far vedere quanto valiamo"

Dopo la vittoria di Olbia in campionato e il passaggio del turno in Coppa Italia espugnando Pescara, il Gubbio torna in campo domani nel big match di giornata in casa del Cesena. I rossoblù, capolisti nel girone B di Lega Pro insieme alla Virtus Entella, precedono di due punti i bianconeri, squadra costruita a inizio anno per vincere il girone. Tutti a disposizione per mister Braglia, con oltre trecento tifosi eugubini presenti domani per incitare la squadra: "Fa piacere aver acceso l'entusiasmo nei tifosi. Uno dei primi obiettivi che ci eravamo prefissati a inizio anno era quello di far tornare le persone allo stadio. Gubbio è un bell'ambiente, dove si lavora in tranquillità, anche se c'è disinteresse generale a livello politico e sulle strutture".

Da qui, Braglia fa un focus proprio sulle strutture e sui rapporti con le istituzioni locali: "Non ho conosciuto sindaco e assessori, non mi era mai successo. C'è un disinteresse generale in tal senso. Non spetta a me dirlo ma lo penso e non mi faccio problemi. Non è possibile nel 2022 andare ad allenarsi lontano, oppure far vedere la partita ai tifosi a metri di distanza dall'azione. Noi siamo qui per lavorare nel Gubbio anche in ottica futura quando non ci saremo, cercando di creare qualcosa d'importante".

Piccola parentesi anche sul gruppo squadra e sui risultati ottenuti fino adesso: "I ragazzi si fanno volere bene, non vedo malumori ma solo abbracci e incitamenti tra di loro. Domani è un'occasione unica per farsi conoscere e far vedere quanto di buono sappiamo fare. Ripeto, Gubbio è una bella piazza per fare calcio, se ci fossero anche le strutture sarebbe l'ideale".