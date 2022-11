Lega Pro: Gubbio a Cesena con oltre 400 tifosi al seguito

Gubbio al crash test Cesena con oltre 400 tifosi al seguito. Esodo dei supporter rossoblù per il big match di oggi pomeriggio, con la capolista a difendere il primato in classifica su uno dei campi più difficili di tutto il girone. Le due squadre sono divise da soli due punti, ma il Gubbio dopo le due vittorie nell'ultima settimana tra campionato e Coppa vuole dare continuità ai risultati. Tutti a disposizione per mister Braglia, con Mbakogu a trascinare l'attacco davanti al trio composto da Spina-Vazquez-Arena. Per i bianconeri padroni di casa, tandem offensivo formato da Udoh e Corazza con Chiarello alle loro spalle. Dirige l'incontro l'arbitro Collu della sezione di Cagliari. Fischio d'inizio al "Dino Manuzzi" alle ore 14.30. Ecco le probabili formazioni.

GUBBIO: Di Gennaro, Corsinelli, Portanova, Signorini, Bonini, Toscano, Rosaia, Arena, Vazquez, Spina, Mbakogu. Allenatore: Braglia

CESENA: Tozzo, Ciofi, Prestia, Coccolo, Albertini, De Rose, Saber, Calderoni, Chiarello, Corazza, Udoh. Allenatore: Toscano

ARBITRO: Collu di Cagliari