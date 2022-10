Lega Pro, girone B: le probabili formazioni di Gubbio - Reggiana

Dopo la sconfitta con il Rimini, seconda partita consecutiva in casa per il Gubbio, che al "Barbetti" ospita la Reggiana terza in classifica e avanti di un punto. Braglia dovrebbe confermare Mbakogu e Vazquez in avanti, con l'unico ballottaggio tra Signorini e Portanova in difesa. In panchina va De Simone al posto dello squalificato Braglia. Gli ospiti allenati da Diana dovrebbero scendere in campo con la coppia d'attacco formata da Montalto e Lanini. Arbitra il direttore di gara Galipò della sezione di Firenze, fischio d'inizio alle ore 14.30. Ecco le probabili formazioni di oggi

GUBBIO: Di Gennaro, Corsinelli, Signorini, Redolfi, Bonini, Toscano, Rosaia, Arena, Vazquez, Spina, Mbakogu. Allenatore: De Simone (Braglia squallificato)

REGGIANA: Turk, Luciani, Rozzio, Cremonesi, Libutti, Nardi, Rossi, D'Angelo, Guiebre, Montalto, Lanini. Allenatore: Diana

ARBITRO: Galipò di Firenze