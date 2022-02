Lega Pro: Arena segna, Sarao sbaglia dal dischetto, 1-1 tra Fermana e Gubbio

FERMANA: Ginestra, Blondett, Urbinati, Scrosta, Rossoni, Mbaye (Capece), Graziano (Pannitteri), Sperotto, Bugaro (Cognigni), Frediani (Alagna), Marchi (Tassis). (A disposizione: Moschin, Parodi, Sangiorgi, Giannò, Kyeremateng, Pistolesi, Simonelli). Allenatore: Riolfo

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi, Redolfi, Signorini (Bonini), Tazzer, Malaccari, Bulevardi, Di Noia (Fantacci), Arena (Mangni), Sarao, D’Amico (Sainz Maza). A disposizione: Meneghetti, Sergiacomi, Bonini, Righetti, Francofonte, Spalluto. Allenatore: Torrente

ARBITRO: Crezzini di Siena

RETI: 7' pt Arena, 10' st Pannitteri

NOTE: Ammoniti Marchi, Di Noia, Spero. Sarao sbaglia un calcio di rigore al 46' st

Gubbio, che peccato. Dalla trasferta di Gubbio arriva un punto che si muove la classifica, ma dall'altra parte fa sollevare qualche rammarico per i tanti errori che sono costati la vittoria. Sarao all'ultimo tuffo ha avuto l'occasione più ghiotta per regalare i tre punti alla squadra di Torrente, ma il suo errore dal dischetto ha sancito l'1-1 finale. Il Gubbio ha fatto la sua partita, ha costruito subito l'azione del vantaggio ma si è fatta trovare distratta negli episodi chiave della rete di Arena in poi. Pronti via, è proprio il giovane talento a superare in velocità Scrosta e a depositare la palla in rete con un pregevole tocco. I rossoblù continuano la loro spinta e solo il palo nega a Tazzer la gioia del primo gol con la nuova maglia e il raddoppio. Nella ripresa, su una respinta corta di Ghidotti Pannitteri trova la conclusione vincente per il pareggio. Nei minuti finali succede di tutto. Prima Ginestra con un miracolo nega la rete a Bulevardi. Infine, Blondett colpisce Signorini in area e Crezzini decreta la massima punizione in favore degli eugubini. Dal dischetto va Sarao che alza troppo la mira spedendo la sfera fuori dallo specchio della porta. La Fermana ringrazia e la gara termina 1-1.