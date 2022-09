Lega Pro: è 1-1 tra Fermana e Gubbio

FERMANA: Nardi, Gkertsos, De Pascalis (Eleuteri), Pellizzari, Carosso (Spedalieri), Graziano (Misuraca), Giandonato (Parodi), Scorza, Fischnaller (Nannelli), Bunino, Romeo. Allenatore: Protti.

GUBBIO: Di Gennaro, Corsinelli, Redolfi, Signorini (Portanova), Bonini, Francofonte (Vitale), Rosaia, Arena (Bulevardi), Spina (Artistico), Vázquez (Di Stefano), Morelli. Allenatore: Braglia

ARBITRO: Castellone di Napoli

RETI: 47' st Portanova, 50' st Gkertsos

Dopo la vittoria nella gara d'esordio, pareggio rocambolesco per il Gubbio in casa della Fermana. Succede tutto nel recupero a pochi istanti dal termine, quando il gol di Portanova sembrava aver consegnato la seconda vittoria consecutiva alla squadra di mister Braglia ma Gkertsos in extremis ha pareggiato la contesa per i padroni di casa. Nella prima frazione di gioco, il gubbio si rende pericoloso più volte dalle parti di Nardi senza però trovare il pertugio giusto per sbloccare il match. Nella ripresa, equilibrio in campo fino ai minuti di recupero, quando succede di tutto. Prima Portanova, subentrato a Signorini, realizza il gol ospite di testa su cross di Corsinelli. Sembra tutto fatto per il Gubbio, ma il guizzo di Gkertsos sul secondo palo fissa l'1-1 finale.