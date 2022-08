Lega Pro: due rigori nell'1-1 tra Gubbio e Siena

SIENA (4-3-1-2): Lanni; Mora, Crescenzi, Silvestri, Favalli; Bianchi, Collodel, Meli; Belloni, Luciani, Disanto. (A disp.: Manni, Rizzitelli, Darini, Farcas, Frediani, Buglio, Leone, Arras, Caccavallo, Paloschi, Ardemagni). All: Pagliuca.

GUBBIO (3-4-1-2): Di Gennaro; Bonini, Portanova, Signorini; Corsinelli, Bontà, Bulevardi, Morelli; Spina; Artistico, Mbakogu. (A disp.: Meneghetti, Semeraro, Redolfi, Pecoraro, Francofonte, Tazzer, Ruggeri, Bontempi, Simeone, Treppiedi). All: Braglia

RETI: 19' pt (rig.) Disanto, 15' st (rig.) Bulevardi

Pareggio di rigore nell'allenamento congiunto tra Siena e Gubbio, Sul campo "Alessandro Pompei" di Bagnoregio le due formazioni hanno disputato un buon match, con i tiri dal dischetto, una per frazione, decisivi ai fini del risultato. Continuano i segnali del nuovo Gubbio targato Braglia. Dopo venti minuti nel match, Luciani in area viene steso da Portanova, l'arbitro concede il primo penalty di giornata. Dagli undici metri va Disanto che non sbaglia. Nella ripresa, Artistico viene atterrato in area da Farcas per il secondo rigore. Dal dischetto va Bulevardi che fissa l'1-1 finale.