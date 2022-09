Lega Pro: due nuovi arrivi dal mercato per il Gubbio

Serie C

Serie C Girone B

Due nuovi colpi di mercato in entrata per il Gubbio. La società rossoblù ha appena ufficializzato l'arrivo, in prestito, di Gaetano Vitale e Lorenzo Di Stefano. Vitale, classe 2001 nato a Castellammare di Stabia, è un centrocampista cresciuto nelle giovanili del Sorrento. che ha vestito le maglie della Salernitana, Foggia e Seregno, prima dell'esperienza nella passata stagione al Monopoli. Di Stefano, invece, è un attaccante classe 2002, cresciuto nel vivaio del Catania poi della Sampdoria e di proprietà del club blucerchiato.

Nelle prossime ore i due nuovi innesti under si aggregheranno alla squadra di mister Braglia.