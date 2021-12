Lega Pro: contro la Pistoiese all'ultimo secondo Formiconi fa impazzire il Gubbio

PISTOIESE (3-5-2): Crespi, Sabotic (D’Antoni), Ricci, Gennari, Mezzoni (Pertica), Romano, Castellano, Mal (Stijepovi?), Martina (Minardi), Pinzauti, Valiani (Ubaldi. (A disposizione: Donini, Sottini, Santoro, Basani, Tempesti, Deratti, Deratti, Moretti). Allenatore: Sassarini

GUBBIO (4-3-1-2): Ghidotti, Oukhadda, Signorini (Formiconi), Redolfi, Bonini; Malaccari (Sarao), Cittadino, Bulevardi, Sainz-Maza, Fantacci (Arena), Spalluto. (A disposizione: Sergiacomi, Meneghetti, Aurelio, Francoforte, Lamanna, Mangni). Allenatore: Torrente

ARBITRO: Ancora di Roma 1 (Assistenti: Arena di Roma 1 e Minarfa di Roma 2. Quarto uomo Manzo di Torre Annunziata)

RETI: 10' pt Mezzoni, 14' pt Bulevardi, 35' pt Spalluto, 43' st Ricci, 50' st Formiconi

NOTE: Ammoniti: Bulevardi, Signorini. Angoli: 5-4. Recupero: 0′, 8′

Al settimo degli otto minuti minuti di recupero concessi da Ancora, un gol di Formiconi regala al Gubbio la prima vittoria stagionale in trasferta sul campo della Pistoiese. Una partita rocambolesca, dove il Gubbio prima ribalta il risultato, poi viene raggiunto sul finale prima del gol decisivo in piena zona Cesarini. La medicina della vittoria, dunque, ha curato il Gubbio, uscito dal campo della Pistoiese con tre punti e tante certezze in più. Il pomeriggio del Gubbio inizia subito in salita. Pronti via e la Pistoiese passa dopo appena dieci minuti con Mezzoni, bravo a concludere in porta un assist di Pinzauti. La risposta degli eugubini non si fa attendere. Proprio il recuperato Bulveradi quattro minuti più tardi fissa subito la parità con un tiro dall'altezza del dischetto di rigore. La partita continua sul filo dell'equilibrio anche nella ripresa, mentre sale di colpi sul finire. Spalluto firma il primo sorpasso rossoblù, vanificato dal gol di Ricci all'alba del novantesimo. Ancora concede otto minuti di recupero, e il Gubbio passa al 97esimo, quando Formiconi trova la giocata vincente che vale tre punti.