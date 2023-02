Lega Pro, Braglia alla vigilia della trasferta di Rimini: "Ora servono risposte sul campo"

Con cinque sconfitte nelle ultime sei partite disputate, nel mezzo il pareggio con la Virtus Entella, il Gubbio domani è pronto a tornare in campo nella trasferta di Rimini. Nella conferenza stampa della vigilia, mister Braglia ha fatto il punto della situazione sull'ultimo periodo guardando anche al prossimo appuntamento: "Ci stiamo preparando bene per una fare una bella gara nel tentativo di portare a casa die punti. Nell'ultimo periodo stiamo sprecando quanto di buono fatto fino adesso. Tutto questo perché è venuto a mancare il sogno di inseguire un sogno importante e un obiettivo importante. Siamo chiamati tutti a dare risposte sul campo, le chiacchiere stanno a zero".

Braglia ha continuato analizzando l'atteggiamento da utilizzare nella prossima sfida: "Non dobbiamo giocare come fatto nell'ultima partita. Dobbiamo onorare questa maglia lottando su ogni pallone. Eccetto Chiavari, dove potevamo tornare con una vittoria, abbiamo disputato delle pessime gare. Io non ho voglia di buttare via un campionato così, dove si è vissuto un periodo in una certa maniera. Io devo dare delle risposte, ma dai ragazzi pretendo il meglio. Dobbiamo restare uniti e compatti come siamo sempre stati. Il gruppo è sano".

Sulla partenza di Mbakogu e sull'arrivo di Arras dal mercato, Braglia ha concluso: "Mbakogu deve ancora dimostrare di poter tornare l'attaccante di qualche anno fa. Lo abbiamo sostituito con un determinato calciatore, un ragazzo che ha altre qualità".