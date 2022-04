Lega Pro: il Gubbio perde 2-1 con L'Aquila Montevarchi e chiude settimo

AQUILA MONTEVARCHI: Giusti, Achy, Dutu, Gennari, Lischi (Boiga), Amatucci, Mercati (Mionic), Bassano, Biagi (Carpani), Gambale (Lunghi), Sorrentino (Barranca). Allenatore: Malotti

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi, Migliorini, Signorini, Righetti (Bulevardi), Cittadino (Sainz Maza), Di Noia (Tazzer), Malaccari, Arena, Sarao, Fantacci (Redolfi). Allenatore: Torrente

ARBITRO: Mirabella di Napoli

RETI: 1' stDi Noia, 13’ st Gennari, 40’ st Carpani

NOTE: Espulso Migliorini

Il Gubbio perde in casa dell'Aquila Montevarchi 2-1 e chiude settimo in classifica. Ora per la squadra di Torrente si aprono le porte dei playoff. Dopo mezz'ora di gioco, Migliorini ferma Gambale lanciato a rete e Mirabella estrae il cartellino rosso. Nella ripresa, dopo un minuto Di Noia ruba palla ai difensori e sigla il vantaggio per gli eugubini. I padroni di casa trovano il pareggio grazie a un colpo di testa vincente di Gennari da corner. Nel finale, un gran tiro di Carpani consegna la vittoria al Montevarchi. Per il Gubbio ci sono i playoff.