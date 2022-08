Lega Pro: aperta la prevendita per l'amichevole Gubbio - Vis Pesaro

Serie C

In arrivo nel programma estivo del Gubbio anche un test amichevole contro la Vis Pesaro. La gara è in programma per sabato 20 agosto alle ore 17 nell'impianto sportivo di Pesaro "Tonino Benelli". Dalle 15 di oggi fino alle ore 19 di venerdì è aperta la prevendita dei biglietti riservati agli ospiti.

I tagliandi possono essere acquistati al prezzo di 7 euro (1 euro per i bambini fino ai 10 anni di età) presso tutte le ricevitorie del territorio nazionale abilitate Vivaticket e online sul sito vivaticket.com.

Il giorno della gara la vendita ai tifosi ospiti sarà chiusa.