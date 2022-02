Lega Pro: ancora un pareggio per il Gubbio, col Teramo è 2-2

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Gubbio

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi, Redolfi (Migliorini), Bonini, Righetti, Malaccari (Di Noia), Cittadino, Sainz Maza (Bulevardi), Arena (Fantacci), Spalluto, Mangni (Sarao). (A disposizione: Meneghetti, Aurelio, Lamanna, Tazzer, Francofonte). Allenatore: Torrente

TERAMO: Perucchini, Pinto (Viero), Iacoponi (Soprano), Codromaz, Bouah, De Grazia (Malotti), Arrigoni, Rossetti, Hadziosmanovic, Bernardotto (Lombardo), Rosso (D’Andrea). (A disposizione: Agostino, Ndrecka, Fiorani, Forgione, Papaserio, Cisco, Montaperto). Allenatore: Guidi

ARBITRO: Villa di Rimini

RETI: 7’ pt Cittadino, 19’ pt Mangni, 17’ st Arrigoni, 22’ st D’Andrea

Prestazione a due facce per il Gubbio. Dopo un primo tempo eccellente dove i rossoblù vanno all'intervallo sopra di due gol, nella ripresa il Teramo riesce a recuperare strappando un punto in una partita diventata complicata. Dopo venti minuti, con i gol di Cittadino e Mangni il Gubbio sembra mettere in cassaforte il risultato. Nella ripresa, Arrigoni e D'Andrea firmano la rimonta ospite, chiudendo la disputa sul 2-2.