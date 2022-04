Lega Pro: vittoria e aggancio in classifica per il Gubbio, ad Ancona è 2-0

ANCONA: Avella, Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo, Delcarro (D’Eramo), Papa (Gasperi), Iannoni, Del Sole (Faggioli), Rolfini, Sereni (Vrioni) Allenatore: Colavitto

GUBBIO: Ghidotti, Formiconi, Signorini, Redolfi, Righetti, Sainz Maza, Malaccari, Bulevardi (Cittadino), Arena (Fantacci), Spalluto, Mangni (D’Amico). Allenatore: Torrente

ARBITRO: Catanoso di Reggio Calabria

RETI: 7’ pt Bulevardi, 4' st Arena

Il Gubbio espugna il campo dell'Ancona per 2-0 e continua a salire in zona playoff. I tre punti esterni, firmati da Bulevardi e Arena, permettono infatti alla squadra di mister Torrente di agganciare in classifica proprio i diretti a quota 50 punti, al sesto posto. Il Gubbio entra in campo con il piglio giusto, portandosi in vantaggio dopo soli sette minuti grazie al gol di Bulevardi. Gli eugubini controllano il vantaggio, allungando ancora nella ripresa grazie ad Arena. Vittoria importante per il Gubbio in ottica piazzamento playoff.