Lega Pro: altro rinvio causa Covid

Ennesimo rinvio in Lega Pro causa Covid. La riunione del Consiglio direttivo di oggi ha deciso che la terza giornata del girone di ritorno, in programma nel weekend del 15 e 16 gennaio, verrà recuperata con la formula del turno infrasettimanale il 23 febbraio. Altro slittamento per il ritorno in campo della categoria, dunque, che vedrà il suo debutto nel nuovo anno rinviato di una settimana, quando il 22 gennaio andrà in scena la quarta giornata del girone di ritorno.

"Il Presidente della Lega Pro - recita il comunicato ufficiale - sentiti i membri del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consulente Medico-Scientifico della Lega Pro Dott. Francesco Braconaro, considerate il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 73/L del 09.08.2021 e n. 86/L del 12.08.2021, dispone il posticipo della 3a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2021/2022".

Il 2022 per il Gubbio, dunque, riprenderà in casa della Virtus Entella tra due settimane alle ore 14.30.