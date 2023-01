Lega Pro: terza sconfitta consecutiva per il Gubbio

ALESSANDRIA: Liverani, Baldi, Bellucci, Sini, Nunzella, Guidetti, Nichetti Gazoul (Ghiozzi), Lamesta (Rota), Galeandro, Sylla (Martignago). Allenatore: Rebuffi

GUBBIO Di Gennaro, Bonini (Bontà), Dutu, Portanova, Morelli, Rosaia, Bulevardi, Corsinelli, Spina (Toscano), Vazquez, Mbakogu. Allenatore: Braglia

ARBITRO: Di Graci di Como

RETI: 20′ Lamesta (A), 12′ st Bulevardi (G), 35' Martignago (A)

Dopo le sconfitte con Aquila-Montevarchi e Fermana, terzo ko consecutivo per il Gubbio, che cade ad Alessandria per 2-1. Non basta alla squadra di Braglia il gol del momentaneo pareggio siglato da Bulevardi dopo il primo vantaggio siglato da Lamesta. Nel finale di partita, infatti, il neo entrato Martignano a dieci minuti dal termine trova il guizzo giusto per i suoi. Eugubini sempre quarti nel girone B di Lega Po, ma ora con dieci punti di distacco dalla Reggiana capolista.