Lega Pro: al Gubbio arriva Greco

Dopo il ritorno alla vittoria nella trasferta di Rimini, nuovo colpo di mercato in entrata per il Gubbio. La società rossoblù ha comunicato l'arrivo in squadra del calciatore Stefano Greco, che ha firmato un contratto con il Gubbio fino al 30 giugno 2023.

Nato a Galatina (Le) il 21 febbraio 1999, il portiere è cresciuto nelle giovanili under 17 e under 19 della Roma. In Serie C ha vestito le maglie di Vibonese, Pro Patria e Potenza con 65 presenze in totale. "Greco ha già sostenuto - si legge nel comunicato" una intensa seduta di allenamento nel pomeriggio odierno agli ordini del preparatore dei portieri Giovanni Pascolini, in attesa di riprendere la preparazione insieme a tutta la squadra nella giornata di domani. A Stefano il benvenuto a Gubbio".