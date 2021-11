Lega Pro: a Spalluto risponde Faggioli e tra Gubbio e Ancona Matelica è 1-1

GUBBIO (4-3-3): Ghidotti; Oukhadda, Formiconi, Bonini, Aurelio; Malaccari, Cittadino, Bulevardi (Lamanna); Arena (Sainz Maza), Spalluto (Sarao), Fantacci (Mangni). (A disposizione: Sergiacomi, Meneghetti, Castorina, Francofonte). Allenatore: Torrente

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Noce, Masetti, Iotti, Maurizi (Di Renzo); D'Eramo (Del Sole), Gasperi (Papa), Iannoni; Rolfini (Moretti), Faggioli, Sereni (Bianconi). (A disposizione: Canullo, Vitali, Delcarro, Sabattini, Vrioni, Ruani). Allenatore: Colavitto

ARBITRO: Maranesi di Ciampino (Assistenti: Barberis di Collegno e Peloso di Nichelino. Quarto uomo: Acquafredda di Molfetta)

RETI: 5' st Spalluto, 17' st Faggioli

NOTE: Ammoniti: Aurelio. Recupero: 1' pt e 5' st. Al 12' st Ghidotti para un rigore a Iotti

Il Gubbio non va oltre il pareggio in casa contro l'Ancona Matelica. Rinviato, dunque, il ritorno alla vittoria per i rossoblù, andati in vantaggio grazie al gol di Spalluto ma recuperati dalla rete di Faggioli. Nel mezzo, Ghidotti è riuscito a neutralizzare un rigore calciato da Iotti. Avvio vivace da parte delle due formazioni in campo, con le occasioni che non tardano ad arrivare da una parte e dall'altra. Sugli scudi nella prima frazione i due estremi difensori Ghidotti e Avella, che riescono a mandare le due squadre negli spogliatoi senza subire gol. Le reti, invece, arrivano tutte nella ripresa. Pronti via Iotti colpisce una traversa su punizione. Qualche minuto più tardi, il Gubbio trova il vantaggio. Cross rasoterra di Aurelio e Spalluto ha il guizzo vincente in area. Neanche il tempo di respirare che lo stesso Aurelio commette fallo da rigore su Noce. Dal dischetto va Iotti che viene ipnotizzato da Ghidotti. Parata e il risultato non cambia. L'Ancona Matelica, però, ci riprova e trova il pareggio. Da Iotti a Faggioli che con un destro preciso riesce a superare Ghidotti. Nel finale le due squadre ci provano ma il risultato non cambia. Al "Barbetti" è 1-1.