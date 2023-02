Lega Pro: a Gubbio arriva Davide Arras

Colpo di mercato in entrata per il Gubbio. In attesa del fischio d'inizio, alle 18.30, nel turno infrasettimanale contro la Carrarese, la società rossoblù ha ufficializzato un'operazione di mercato in entrata andando a rinforzare il reparto offensivo. A unirsi alla squadra di mister Braglia è Davide Arras, attaccante 25 anni il prossimo 2 aprile, giunto dalla Robur Siena con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Arras, cresciuto con il Cagliari, ha vestito le maglie di Olbia, Cuneo, Reggina e Grosseto (la scorsa stagione 7 reti in 37 presenze) in serie C e quelle di Foligno e Pianese in serie D. A Siena, Arras ha collezionato in questa prima parte di stagione 17 presenze tra campionato e Coppa Italia con una rete, la prima dei bianconeri toscani nella stagione 2022-23. "A Davide - si legge nella nota societaria - il benvenuto a Gubbio".