Perugia - Parma 2-1 | Le voci dei protagonisti

Il Perugia ottiene un 2-1 sofferto ma giusto contro un Parma che, al contrario di quanto ci si potesse attendere, se l'è giocata fino alla fine. I playoff sono distanti 3 punti, ma questo risultato è un'ottima iniezione di fiducia per il finale di campionato.

Mister Massimiliano Alvini accoglie questo risultato come meglio non si potrebbe: "E' una vittoria importante. Merito alla squadra per come l'ha intepretata per voglia, idee e capacità di soffrire. Logico che dall'altra parte c'è una squadra che ti è superiore nel palleggio e la qualità può venire fuori ma del resto il Perugia è stato dentro la partita, che si è complicata non per colpe proprie. Se avessimo concretizzato altre occasioni staremmo a parlare di altro". I centrocampisti si sono dimostrati sugli scudi: "Ci sono state letture straordinarie in mezzo al campo soprattutto quando il Parma veniva avanti. Ma anche gli attaccanti, con il loro lavoro scuro in fase di non possesso, hanno fatto una grande partita". Sarà un finale tutto da vivere: "Il bello di questa squadra che alla trentaseiesima partita è ancora lì. Questo posso dire di positivo. Ci siamo costruiti questa opportunità da soli, ora cè la giocheremo come sempre abbiamo fatto. Ci sono due partite, ne prepariamo una alla volta, consapevole di ciò che vogliamo fare. Ma va ricordato che avevamo un obbiettivo chiaro e tondo, raggiungere la salvezza. Il percorso si vede giornalmente. Questa squadra è sempre stata sul pezzo e ultimamente sta migliorando nell'antifragilità". Sabato c'è il derby: "É bellissimo ed affascinante. Sono felice di poterlo giocare. Lo prepareremo da domani". Sulla posizione di Burrai come play basso: "Volevamo uscire da loro, lui è stato bravo a leggere certe situazioni". Chiusura sulla corsa playoff? "La facciamo solo su noi stessi. Stiamo costruendo una squadra che nel tempo possa dimostrarsi vincente. Non guardo Frosinone ed Ascoli, stiamo migliorando e questo è significativo".

Salvatore Burrai, metronomo biancorosso, ha siglato un gol di grande importanza: "Il calo del secondo tempo? Eravamo in debito. Aver chiuso la prima frazione con due gol cosa positiva ma era meglio con tre. Quando con questi giocatori non metti al sicuro il risultato diventa difficile. Bene per 20-25' poi siamo andati in difficoltà, ma abbiamo creato buone occasioni e portato a casa i tre punti". Dal dischetto il sardo si è dimostrato implacabile: "Ho sempre tirato i rigori. Le sfide in allenamento sono belle, i portieri fanno i balletti ma vanno via con il muso. Ci giochiamo qualcosa di importante. Siamo contenti di farlo e continueremo a farlo". Sabato ci sarà la sfida più attesa: "Ci speravo di arrivare a Terni a giocarci i playoff. Sarebbe stato brutto andarci senza stimoli. Non guardiamo le altre e non ci accontentiamo. Del resto quando siamo partiti l'8 luglio sapevamo che era un campionato difficilissimo. Personalmente sono molto contento, vi assicuro che raggiungere gli obbiettivi non è per nulla facile. Valuto il nostro campionato di altissimo livello, poi abbiamo lasciato dei punti che potevano essere importanti, ma fa parte di un percorso di una squadra che ha allenatore e giocatori nuovi che stanno cercando di portare avanti queste idee". Infine le prospettive future: "Ho un altro anno di contratto, voglio chiaramente restare, vedremo se mister e società saranno della stessa opinione. La città è bella, vengo ad allenarmi con il sorriso. Gli anni? Il 34 è solo un numero, quando mi sentirò vecchio alzo la mano e mi farò da parte".

LA SETTIMANA DEL DERBY INIZIA SUBITO - Il Perugia, in vista della straregionale di sabato 30 aprile alle ore 14, tornerà subito ad allenarsi. Appuntamento a domani mattina alle ore 11: non sono previsti recuperi in difesa, forse Filippo Sgarbi sarà arruolabile al massimo per la panchina. In compenso Alvini ritroverà gli squalificati Manuel De Luca e Ryder Matos, sostituiti egregiamente da Carretta ed Olivieri. Andranno infine valutate le condizioni degli esterni Francesco Lisi e Gabriele Ferrarini, usciti acciaccati dalla sfida contro i ducali.