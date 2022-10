Calcio serie B, Perugia - Cittadella: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Non si può ancora dire che il Perugia sia guarito, ma di certo è ancora in convalescenza. La partita di domani con il Cittadella potrebbe dire molto sullo stato di salute di un gruppo rivitalizzato dall'aver espugnato Reggio Calabria. I biancorossi d'altra parte non vorranno sfigurare dato che ritroveranno il pubblico della Curva Nord, ma dovranno mostrare un piglio nettamente diverso rispetto alle ultime uscite casalinghe, davvero molto negative sotto molteplici punti di vista.

Vediamo come si preparano le due squadre a questo appuntamento.

QUI PERUGIA - Fabrizio Castori, che non ha parlato e che ha fatto svolgere una seduta al Curi a porte chiuse, potrà tornare a disporre di Andrea Beghetto, che da due giorni si allena con il gruppo. A sinistra dunque c'è un'altra importante alternativa. Nulla da fare per Gabriele Angella e Aleandro Rosi, ancora esclusi dalle convocazioni, e per gli infortunati Ryder Matos e Jacopo Furlan oltre per lo squalificato Simone Santoro.

Pertanto i Grifoni dovrebbero schierarsi così: Gori in porta; Sgarbi, Curado e Dell'Orco in difesa; Casasola, Luperini, Bartolomei, Iannoni e Paz a centrocampo; Strizzolo e Melchiorri in attacco.

QUI CITTADELLA - Nemmeno i veneti se la passano benissimo: nelle ultime sei partite hanno ottenuto tre pareggi e tre sconfitte. Edoardo Gorini, ex storico vice di Venturato, ha fatto sapere in conferenza stampa di voler interrompere, ed in maniera piuttosto decisa, di voler interrompere questo trend negativo e recupera il centrocampista Andrea Danzi, che ha scontato la squalifica. Difficile capire se potrà partire dall'inizio. Non ci sarà invece Carlos Embalo per problemi muscolari; dovrà infine scontare altri tre turni di squalifica Simone Branca.

La squadra granata potrebbe scendere il campo con il 4-3-1-2 che in corso d'opera può tramutarsi in 4-2-3-1: Kastrati tra i pali; Vita, Visentin, Frare, Cassandro in difesa; Carriero, Pavan, Danzi a centrocampo; Antonucci dietro Tounkara e Lores Varela.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Cittadella - Perugia sarà visibile a partire dalle 16:15 su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.