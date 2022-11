Calcio serie B, Modena - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Ora o mai più. Potrebbe essere questo il motivetto che accompagna la sfida di domani tra Modena e Perugia e si addice in particolar modo alla formazione biancorossa, chiamata in maniera assoluta a tirare fuori gli artigli. Tra le due squadre ci sono sei punti di differenza e le conclusioni sono facilmente traibili. Analizziamo più dettagliatamente lo stato di salute di entrambe le contendenti.

QUI PERUGIA - Tre sono i calciatori assenti nella lista dei convocati: Ryder Matos, che continua a migliorare dopo l'operazione (oggi prima partitella per lui), Jacopo Furlan, che evidentemente non ha superato i problemi muscolari dei giorni scorsi, e ultimo della serie Gregorio Luperini, che dopo qualche giorno di lavoro differenziato ha gettato la spugna per fastidi alla schiena.

Stando così le cose Castori, che non si discosterà dal suo 3-5-2, manderà in campo probabilmente i seguenti uomini: Gori in porta; Sgarbi, Curado e Dell'Orco in difesa; Paz (o Casasola), Kouan, Bartolomei, Santoro e Beghetto; Strizzolo e Di Carmine a comporre il tandem offensivo.

QUI MODENA - Partita importante anche per Attilio Tesser, che vuole allontanare gli spifferi che vorrebbero la sua panchina in discussione. Contro gli umbri sarà assente Simone Panada, ancora alle prese con problemi alla caviglia, mentre Luca Magnino dovrebbe essere ancora una volta preferito ad un Marco Armellino non ancora al meglio. Recupera infine Diego Falcinelli, destinato a partire titolare contro la sua ex squadra.

Il tecnico di Montebelluna, anche lui ex biancorosso, confermerà il 3-4-1-2 così disposto: Gagno tra i pali; Cittadini, De Maio e Pergreffi in difesa; Oukhadda, Gerli, Magnino e Azzi a centrocampo; Tremolada alle spalle di Falcinelli e Diaw.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Modena - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 14 su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.