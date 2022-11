Calcio serie B, Frosinone - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Per domani si profila l'ennesimo tentativo di uscire dall'impasse in cui è rimasto invischiato ma per il Perugia, almeno sulla carta, non sembra essere l'occasione giusta. Il calendario riserva un delicato testa coda sul campo del Frosinone capolista, che a suon di risultati a grandi prestazioni si è guadagnato questa posizione. La speranza è che si possa ripetere quanto accaduto un paio di settimane fa a Reggio Calabria e che l'ennesimo scossone societario riesca a sortire l'effetto sperato. Calcio di inizio alle ore 16:30 per quella che sarà un'autentica battaglia, sulla scia di quanto accaduto gli anni passati.

Vediamo come le due squadre arrivano all'appuntamento.

QUI PERUGIA - Il colloquio con il ds Castagnini c'è stato, ma per Gabriele Angella e Aleandro Rosi le porte della prima squadra sono ancora chiuse. Il tecnico Fabrizio Castori, che ha anticipato a ieri la partenza, si è trincerato dietro un "vedremo nei prossimi giorni". Intanto, per compensare le assenze in difesa, è arrivato Aliaz Struna e chissà che qualche minuto non possa giocarlo; c'è anche un nuovo portiere, l'umbertidese Alessio Abibi. Ancora out Ryder Matos, Jacopo Furlan ai quali si aggiunge lo squalificato Edoardo Iannoni.

Alla luce della situazione sopra descritta la formazione potrebbe essere la seguente: Gori in porta; Sgarbi, Curado e Dell'Orco in difesa; Casasola, Santoro, Bartolomei, Kouan (o Luperini) e Paz (o Beghetto); davanti Strizzolo e Melchiorri (o Di Carmine).

QUI FROSINONE - I ciociari puntano sulla freschezza dei giovani per mantenere più a lungo possibile il primato in classifica. Fabio Grosso, che sta facendo davvero un buon lavoro con questi giocatori, dovrà fare a meno soltanto di Oyono e potrà contare sui suoi uomini migliori.

In virtù di questo la "probabile" potrebbe essere la seguente: Turati tra i pali; Sampirisi, Lucioni, Ravanelli e Cotali in difesa; Rohden, Mazzitelli e Boloca a centrocampo; Garritano, Mulattieri e Caso a comporre il tridente offensivo.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Frosinone - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 16:15 su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.