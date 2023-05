Calcio serie B, Venezia - Perugia: la probabile formazione e dove seguirla in diretta

Un girone dopo la sfida tra il Venezia ed il Perugia cambia completamente prospettiva. Sembrava che, dopo il 2-1 dell'andata, i biancorossi potessero avere una marcia in più invece è accaduto l'esatto contrario. L'ottimo lavoro svolto da Paolo Vanoli ha portato i lagunari a giocarsi un posto ai playoff quando mancano due giornate alla fine, ai biancorossi serve, almeno sulla carta, un miracolo per poter accedere ai playout.

Ma vediamo come le due squadre arrivano a questo delicatissimo appuntamento:

Venezia, la probabile formazione

Gli arancioneroverdi stanno attraversando il miglior periodo da inizio stagione: 4 risultati utili consecutivi e 5 vittorie nelle ultime 7 gare disputate li hanno portati ai margini della zona playoff. Per questa sfida Vanoli, che in molti ricorderanno la sua militanza da giocatore con le maglie di Parma, Fiorentina e Nazionale, recupera Michael Svoboda al centro della difesa dopo la squalifica, ma perde per analoga motivazione l'attaccante Dennis Johnsen.

In virtù di questo lo schieramento iniziale potrebbe vedere Joronen in porta; Hristov, Svoboda e Carboni in difesa; Candela, Andersen, Tessman, Ellertsson e Zampano a centrocampo; Pohjanpalo e Pierini in attacco.

Perugia, la probabile formazione

Castori e i suoi giocatori sono in silenzio stampa dal giorno successivo la sconfitta contro il Cagliari e non hanno avuto alcun contatto con stampa e tifosi da inizio settimana. Del resto i numeri non mentono: i biancorossi non vincono dallo scorso 18 marzo e hanno raccolto soltanto 3 punti nelle ultime 7 partite. Il tecnico, per questa trasferta che potrebbe significare un punto di non ritorno, ritroverà Giuseppe Di Serio ma perderà, sempre per squalifica, Marco Olivieri. In più non fanno parte della lista per problemi fisici Cristian Dell'Orco, Aleandro Rosi, Jacopo Furlan e Stipe Vulikic. Occhio al pericolo giallo: in caso di ammonizione Francesco Lisi ed Edoardo Iannoni salterebbero l'ultima partita contro il Benevento in programma venerdì 19 maggio.

Il tecnico marchigiano potrebbe affidarsi ad un 3-5-2 in linea, mettendosi a specchio con il collega: in porta c'è il ritorno di Gori; in difesa sicuro l'impiego di Sgarbi, Curado e Struna; centrocampo con Casasola, Casasola, Capezzi (o Iannoni), Santoro, Kouan (o Bartolomei) e Lisi a centrocampo; Di Serio e Di Carmine di punta.

Venezia - Perugia, dove seguire la sfida in diretta

Venezia - Perugia sarà visibile domani sera alle ore 20:30 su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.