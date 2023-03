Calcio serie B, Sudtirol - Perugia: la probabile formazione e dove seguirla in diretta

Come già si è scritto e detto più volte è trascorso appena un girone da quando il Perugia sembrava completamente rassegnato ad una mesta retrocessione, ma poi, piano piano, si è rimesso in carreggiata con tanto lavoro, impegno e risultati. L'esame che attende la squadra di Fabrizio Castori è di quelli severi: domani si gioca a Bolzano contro un Sudtirol che vuole continuare a sognare, malgrado ai piedi delle Dolomiti si continui a parlare, comprensibilmente peraltro dato che da quelle parti la serie B non l'avevano mai vista, di salvezza. Non si prevede un match spettacolare e anche questa volta il classico singolo episodio potrebbe rivelarsi determinante.

Ma ecco come le due squadre si avvicinano all'appuntamento:

QUI PERUGIA - Giuseppe Di Serio non ce la fa. Il problema alla caviglia non è risolto al 100% e l'attaccante, al pari di Gabriele Angella ed Emmanuel Ekong, non sono partiti questa mattina presto con la squadra. Tutti e tre sperano di essere disponibili per l'impegno casalingo con la Reggina. Castori dal canto suo riavrà gli squalificati Tiago Casasola e Cristian Kouan, così come potrà contare su una migliore condizione dei vari Marco Olivieri e Aleandro Rosi.

In serata ci sarà l'ultima rifinitura sul posto e la formazione potrebbe essere la seguente: Gori in porta; Sgarbi, Curado e Struna in difesa; Casasola, Capezzi (o Iannoni), Santoro e Lisi; Kouan (o Luperini) alle spalle di Olivieri e Di Carmine (o Matos).

QUI SUDTIROL - Anche Pierpaolo Bisoli, ex di turno, deve anch'egli fare i conti con gli acciaccati. Ad esempio Simone Mazzocchi e Raphael Odogwu, due elementi determinanti della squadra altoatesina, appaiono recuperati ma non ancora al meglio. Per il resto non il tecnico di Porretta Terme non dovrebbe avere particolari problemi di formazione.

Il Sudtirol potrebbe schierarsi con il 4-4-2: Poluzzi tra i pali; De Col, Zaro, Masiello e Celli in difesa; Tait, Fiordilino, Belardinelli e Rover a centrocampo; Odogwu (o Larrivey) e Cisse in attacco.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Sudtirol - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 15 su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.