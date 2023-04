Calcio serie B, Spal - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Il Perugia inagura il ciclo degli scontri diretti (ce ne sono ben 3 nelle quattro partite finali) e cerca di far leva soprattutto su match come questi per cercare di ritrovarsi. Prima tappa lo stadio Mazza di Ferrara, dove si prevede una grande affluenza (oltre diecimila i tagliandi staccati), in quello che può configurarsi come vero e proprio spareggio. Chi vince spera, chi perde rischia seriamente di affondare.

Ma vediamo come arrivano le due squadre a questo importantissimo appuntamento:

QUI PERUGIA - Fabrizio Castori, reduce da un'intera settimana di allenamenti a porte chiuse, può disporre di tutto l'attacco al completo, compresi i vari Ryder Matos e Marco Olivieri. Tuttavia ci sono assenze dell'ultimo minuto, come quelle di Stipe Vulikic e soprattutto Leonardo Capezzi, che resta a casa per un'affaticamento. Dopo cinque giorni si rigioca contro il Cagliari e bisognerà avere più giocatori possibili al massimo della forma e non rischiare infortuni fatali.

Si può ipotizzare questa formazione: davanti a Gori è possibile che vengano nuovamente schierati Sgarbi e Curado con Struna; a centrocampo Casasola, Santoro, Iannoni e Lisi; Luperini alle spalle di Di Serio e Di Carmine.

QUI SPAL - Massimo Oddo, un ex che non ha lasciato buoni ricordi, chiede alla vigilia di giocare con la testa libera e dovrebbe poter fare a meno dei soli Biagio Meccariello (squalificato) e Luca Valzania, che ha concluso la sua stagione in anticipo. Dovrebbe regolarmente essere della partita Fabio Maistro, in dubbio alla vigilia. Buone notizie anche dal reparto arretrato, con Marco Varnier a disposizione.

Questo l'undici probabile: Alfonso in porta; Dickmann, Arena, Dalle Mura e Tripaldelli in difesa; Contiliano, Prati e Maistro a centrocampo; Nainggolan sulla trequarti dietro Moncini e La Mantia.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Spal - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 16:15 su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.