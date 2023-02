Derby Perugia - Ternana, le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Questa volta non si scherza davvero. All'andata le posizioni non erano ancora definite, al ritorno sì o per lo meno in buona parte. Al Curi domani alle ore 16:15 si affrontano un Perugia che vuole tornare a fare risultato pieno dopo il ko di Ascoli e tirarsi nuovamente fuori dalla zona rossa, la Ternana vuole sperare di guadagnare un posto nella griglia dei playoff. La vigilia, come suggerisce il gioco delle parti, è scorsa via tra prettattica e allarmismi vari: la posta in palio è davvero alta e nessuno vuole cedere un metro all'avversario, sia in campo che fuori.

Ma vediamo come le due squadre si avvicinano all'appuntamento:

QUI PERUGIA - Il successo casalingo nella straregionale manca dal 2016 e nell'ambiente si ha la sensazione che questa possa essere l'occasione giusta. Il tutto malgrado Fabrizio Castori non possa disporre di Marcos Curado e soprattutto di Marco Olivieri, non convocati. Ci sono i vari Cristian Dell'Orco, Giuseppe Di Serio e Samuel Di Carmine, che però non sono al meglio ma faranno di tutto per dare il loro contributo. L'attacco dunque rischia di essere spuntato e si spera che le motivazioni possano farla da padrona.

Proviamo ad ipotizzare un undici: davanti a Gori potrebbero giocare Sgarbi, Angella e Dell'Orco; centrocampo con Casasola, Iannoni, Santoro e Lisi, Kouan alle spalle di Di Serio e Di Carmine

QUI TERNANA - Aurelio Andreazzoli non sta decisamente meglio: non saranno della partita Salim Diakite (squalificato), Luka Bogdan, Marco Capuano, Niccolò Corrado, Davide Agazzi e Andrea Favilli infortunati. Presenti regolarmente Luca Ghiringhelli ed Anthony Partipilo, da ieri in gruppo.

Stando così le cose l'ex tecnico di Roma ed Empoli dovrebbe fare ricorso alla difesa a quattro, che davanti a Iannarilli si schiererebbe con Defendi, Mantovani, Sorsensen e Martella; Cassata, Di Tacchio e Palumbo formerebbero la cerniera di centrocampo; Falletti e Coulibaly infine pronti ad agire alle spalle di Partipilo.

DOVE SEGUIRE IL DERBY IN DIRETTA - Perugia - Ternana sarà visibile in diretta a partire dalle ore 16:15 su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.