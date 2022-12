Calcio serie B, Perugia - Spal: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Perugia - Spal, ovvero da ora in avanti non si può più scherzare. Si affrontano al Curi rispettivamente l'ultima e la quintultima della classe in quella che può ritenersi una vera e propria finale. Chi ha più da perdere sicuramente sono i padroni di casa, che vengono da tre risultati utili e devono proseguire su questa strada per continuare a sperare nella salvezza. Decisiva sarà certamente la spinta del pubblico, chiamato a raccolta dai gruppi ultras non appena ventiquattro ore fa e che dovrà più che mai essere numeroso e caloroso: non è più il momento di fare calcoli ed è necessaria l'unità di tutti per ottenere un risultato che sarebbe di vitale importanza.

Ma vediamo come le due squadre arrivano a questo apppuntamento:

QUI PERUGIA - Castori non ha tenuto la conferenza stampa pre gara e ha fatto svolgere una rifinitura a porte chiuse sul campo sintetico di Ellera di Corciano. La buona notizia riguarda Marco Olivieri e Cristian Dell'Orco, che hanno lavorato con il gruppo e domani dunque potranno essere della partita. Out gli infortunati "storici" Ryder Matos ed Aljaz Struna, oltre che Samuel Di Carmine, che rimarrà fuori almeno per le prossime due gare. C'era curiosità infine per la posizione di Gabriele Angella e Milos Vulic, già esclusi a Cosenza per scelta tecnica: per questo match invece è scattata regolarmente la convocazione.

Stando così le cose è probabile che non ci siano cambi in una difesa formata da Sgarbi, Curado e Dell'Orco; a centrocampo, dove sembrano sicuri Casasola, Santoro e Bartolomei, si giocano una maglia per la corsia di sinistra Beghetto e Paz; trequartista atipico uno tra Kouan e Luperini; davanti Melchiorri e Olivieri.

QUI SPAL - Due punti in cinque partite (tre sono le sconfitte consecutive) sono un bottino modesto per una società ambiziosa come quella biancazzurra, che al Curi si gioca una buona fetta di credibilità. Il presidente Joe Tacopina è consapevole del momento delicato vissuto dai giocatori e dal tecnico Daniele De Rossi, a cui nei giorni scorsi è stata confermata la fiducia, e sarà al seguito della squadra, assistendo alla partita dalla tribuna. Domani l'ex centrocampista di Roma e nazionale non potrà contare su Lorenzo Dickmann, squalificato, mentre gli altri, seppur con qualche acciacco (Alberto Almici su tutti), saranno a disposizione.

Questo il possibile undici (3-4-1-2): davanti ad Alfonso i tre di difesa saranno Peda, Meccariello e Delle Mura; a centrocampo, per rimpiazzare Dickmann, si giocano una maglia Fiordaliso e Tunjov, completano il reparto Proia, Esposito e Valzania; Celia giocherà alle spalle di La Mantia e Moncini.

DOVE SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA - Perugia - Spal sarà visibile a partire dalle 15 su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.