Calcio serie B, Perugia - Palermo: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Si riparte ed è subito scontro diretto. Il calendario propone la sfida tra Perugia e Palermo, due squadre sostanzialmente in salute: la sfida, che andrà in scena in un Curi a capienza notevolmente ridotta, avrà una posta in palio molto alta e per questo non si prevede spettacolare: sarà determinante la testa e l'intelligenza nel voler portare a casa il risultato.

Ma ecco come si avvicinano all'impegno le due contendenti.

QUI PERUGIA - Castori per dieci giorni consecutivi ha messo letteralmente sotto torchio i suoi nel chiaro tentativo di mantenere la brillantezza evidenziata nelle ultime giornate. Tre i giocatori fuori dai convocati: l'infortunato Aljaz Struna, ed infine i due in lista di trasferimento, vale a dire Milos Vulic e Samuele Righetti. In definitiva 23 sono gli arruolabili per la prima di ritorno, la cui importanza come detto è fondamentale.

Poche le novità previste in una formazione che vedrà Gori in porta; Sgarbi, Curado e Dell'Orco in difesa; Casasola, Bartolomei, Santoro e Lisi a centrocampo; Luperini alle spalle di Olivieri e Di Serio, destinato a vincere la concorrenza di Di Carmine.

QUI PALERMO - Eugenio Corini, che aspetta rinforzi, è imbattuto contro il suo più esperto collega ed è fortemente intenzionato a proseguire sulla strada intrapresa. I rosanero non perdono dallo scorso 27 novembre, quando fu il Venezia ad espugnare il Barbera. Il tecnico bresciano tuttavia avrà i suoi grattacapi: non sono a disposizione l'ex Salvatore Elia, Leo Stulac e Alessio Buttaro. Subito convocato invece l'ultimo arrivato, il difensore uruguayano Renzo Orihuela. Non è al meglio infine Davide Bettella ma è regolarmente aggregato alla comitiva che sbarcherà in serata in Umbria.

I rosanero dovrebbero schierarsi con il 3-5-2: Pigliacelli tra i pali; Mateju, Nedelcearu e Marconi in difesa; Valente, Segre, Gomes, Saric (o Broh) e Sala a centrocampo; Di Mariano e Brunori di punta.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Perugia - Palermo sarà visibile a partire dalle ore 14 su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.