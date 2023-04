Calcio serie B, Perugia - Modena: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Il Perugia si accinge ad affrontare l'ultima tappa di questo trittico casalingo che ha portato meno punti di quanto ci si potesse attendere. Si recrimina soprattutto per i punti persi mercoledì scorso contro la Reggina ma bisogna guardare avanti: domani, sempre al Curi, arriva un Modena che dopo una striscia positiva importante sta accusando qualche passaggio a vuoto di troppo. Potrebbe essere dunque l'occasione giusta per riprendere quota in classifica, ma non si potrà sbagliare.

Vediamo come le due squadre arrivano all'appuntamento:

QUI PERUGIA - La rifinitura di stamani ha dato il verdetto atteso: Francesco Lisi si è allenato e potrà essere della partita. Contro i canarini mancheranno il solo Cristian Dell'Orco, che come ripetutamente affermato ha chiuso con largo anticipo la sua stagione, e Marco Olivieri, che spera di recuperare per la sfida in programma trta sei giorni contro il Genoa a Marassi, almeno per la panchina.

Castori dunque si affiderà agli uomini più in palla e freschi. In porta il tecnico medita di schierare Furlan, per il quale sarebbe l'esordio da titolare, concedendo a Gori un turno di riposo; la difesa potrebbe essere composta da Sgarbi, Angella e Struna; centrocampo con Casasola, Capezzi, Iannoni (Santoro riposerebbe) e Lisi (o Paz se l'esterno romano non dovesse essere idoneo per giocare dal 1'); Luperini alle spalle di Di Serio e Di Carmine.

QUI MODENA - Attilio Tesser ha detto in conferenza stampa di rispettare i biancorossi, ma di non poter sbagliare. Il tecnico di Montebelluna dal canto suo dovrebbe poter contare su tutta la rosa, compreso Davide Diaw, che rientra dopo l'infortunio e che entrerà in ballottaggio con un ex, Luca Strizzolo, che parte comunque avvantaggiato.

Canarini dunque con il 4-3-2-1 così disposto: Gagno tra i pali; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Renzetti in difesa; Magnino, Gerli e Armellino; Tremolada e Falcinelli alle spalle di Strizzolo.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Perugia - Modena sarà visibile a partire dalle 15 su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.