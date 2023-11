Calcio serie C, derby Perugia - Gubbio: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Una delle partite più attese della stagione è alle porte. Domani il Curi riaccende i riflettori per ospitare, dopo tre anni, il derby umbro tra Perugia e Gubbio. Stati d'animo diametralmente opposti: I biancorossi devono ripartire dopo le due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, che hanno sancito la fine dell'imbattibilità stagionale, i rossoblù cercano un po' di continuità a seguito del buon 1-1 contro il Cesena. E' un match che ad oggi sfugge ad ogni pronostico, come ogni straregionale che si rispetti.

Vediamo come si preparano all'evento le due squadre:

Qui Perugia: Angella ha recuperato e gioca. Baldini punta su Vasquez

Francesco Baldini può esultare. Il tecnico del Grifo potrà contare sull'apporto di capitan Gabriele Angella, che nella rifinitura ha confermato le buone impressioni delle ultime ore ed è stato incluso nella lista dei convocati. Per lui un posto da titolare assieme a Vulikic. Per il resto, ad eccezione di Cristian Dell'Orco, la rosa è al completo.

Baldini dunque si affiderà al 4-3-1-2: Adamonis in porta; Paz (o Mezzoni), Angella, Vulikic e Bozzolan (o Cancellieri) in difesa; Iannoni, Bartolomei e Kouan a centrocampo; Santoro alle spalle di Vasquez e Matos (o Seghetti) in attacco.

Qui Gubbio: possibile difesa a quattro per Braglia

Il recupero di Andrea Signorini, capitano dei rossoblù, potrebbe spingere Piero Braglia a schierare la difesa a quattro. Inoltre c'è da segnalare il rientro di Denis Portanova. Sempre riguardo al sistema di gioco non è escluso che il tecnico toscano possa confermare il 3-4-2-1 che ha ben impressionato nelle ultime partite, compresa quella terminata 1-1 contro il Cesena.

Dando per probabile il 4-3-2-1 ecco come si potrebbero schierare gli eugubini: Vettorel tra i pali; Frey, Signorini, Portanova e Mercadante in difesa; Bulevardi, Rosaia e Mercati a centrocampo; Spina e Di Massimo sulla trequarti; Udoh unica punta.

Dove seguire la sfida in diretta

Perugia - Gubbio sarà visibile a partire dalle ore 20:45 su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).