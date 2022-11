Calcio serie B, Perugia - Genoa: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Ora la parola d'ordine è davvero vietato fermarsi. Per entrambe le squadre. Da una parte il Perugia, costretto di fatto a vincere per cercare di accorciare sui playout, dall'altra il Genoa, che deve violare il Curi per la prima volta per non allontanarsi dalla zona promozione diretta. Un testa coda in piena regola dunque che si preannuncia carico di tensione: la stagione inizia ad entrare nel vivo e anche un piccolo errore può costare caro.

Vediamo però come le due squadre arrivano all'appuntamento.

QUI PERUGIA - Fabrizio Castori è rinfrancato dalle ultime buone prestazioni e ha fatto sapere a chiare lettere di non temere l'avversario. Tuttavia anche le notizie provenienti dall'infermeria sono buone: Cristian Dell'Orco e Luca Strizzolo sono recuperati e faranno regolarmente parte della lista dei convocati. Assenti soltanto Aljaz Struna e Ryder Matos.

Stando così le cose la formazione potrebbe essere la seguente: Gori in porta; Sgarbi, Curado e Dell'Orco in difesa; Casasola, Santoro, Bartolomei, Kouan e Beghetto a centrocampo; Strizzolo, che sarebbe in procinto in extremis di sorpassare Melchiorri e Di Carmine a comporre il reparto avanzato.

QUI GENOA - Alexander Blessin, tecnico tedesco subentrato a Shevchenko nel corso della passata stagione, è in bilico ma c'è un fatto che può renderlo ottimista: la sua squadra è quella che vanta il miglior rendimento esterno della cadetteria. In più vanno segnalati i recuperi di Stefano Sturaro e Stefan Ilsanker, che difficilmente però partiranno dall'inizio.

Questo il probabile undici, con Blessin che dovrebbe ricorrere alle due punte: Semper tra i pali; Sabelli, Dragusin, Bani e Hefti in difesa; Portanova, Badelj, Frendrup in mediana; Aramu alle spalle di Coda e Puscas.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Perugia - Genoa sarà trasmessa a partire dalle 15 su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.