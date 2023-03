Calcio serie B, Perugia - Frosinone: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Il campionato riparte con il botto. Il Perugia sarà atteso ad un trittico importantissimo di partite casalinghe, che inizierà domani contro la capolista Frosinone, per proseguire mercoledì 5 contro la Reggina (recupero della giornata saltata per via del terremoto) e concludersi nel giorno di Pasquetta contro il Modena. Inutile sottolineare che sarebbe importante raccogliere dai cinque ai sette punti per poter proseguire la marcia verso la salvezza, ma non sarà facile perchè i biancorossi incontreranno avversari agguerriti, lanciati fortemente verso i loro obbiettivi.

Ma vediamo come le due squadre arrivano all'appuntamento:

QUI PERUGIA - Filippo Sgarbi ce la fa e rientra regolarmente nella lista dei convocati. Non ci saranno invece per motivi diversi Paolo Bartolomei (è squalificato), Marco Olivieri (si proverà a renderlo disponibile contro il Modena) e Cristian Dell'Orco (stagione finita). Fabrizio Castori dunque può contare su una discreta abbondanza in tutti i reparti, cosa assai confortante viste le partite ravvicinate in programma.

Così dunque potrebbe schierarsi il Grifo: Gori in porta; Sgarbi (o Curado), Angella e Struna in difesa; Casasola, Capezzi, Santoro e Lisi a centrocampo; Luperini alle spalle di Matos e Di Carmine in attacco.

QUI FROSINONE - La sconfitta interna contro il Cosenza, seppur sorpendente ed inattesa, non ha scalfito la fiducia dei gialloazzurri, che vogliono chiudere il prima possibile la pratica formazione. Non sarà tuttavia una partita facile nemmeno per Grosso, che non potrà contare su Gianluca Frabotta, squalificato, Przemys?aw Szyminski, Ben Lhassine Kone e Karlo Luli?, infortunati, con i primi due comunque sulla via del recupero. Recupera Luca Ravanelli.

Ecco quale potrebbe essere la formazione: Turati tra i pali; Oyono, Lucioni, Ravanelli e Cotali in difesa; Mazzitelli, Boloca e Rodhen a centrocampo; Insigne, Mulattieri e Caso in attacco.

DOVE SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA - Perugia - Frosinone sarà visibile a partire dalle 16:15 su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.