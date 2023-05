Calcio serie B, Perugia - Cagliari: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Perugia - Cagliari, vale a dire crocevia fondamentale per entrambe. Di certo chi ha maggiore bisogno di punti sono i biancorossi, che attualmente stazionano al terzultimo posto; anche i rossoblù non sono da meno poichè coltivano ancora qualche speranza di arrivare quarti, il che vorrebbe dire saltare il primo turno dei playoff, cosa certamente non da poco. Al Curi si prevede una battaglia senza esclusione di colpi, aperta ai tre risultati.

Ma vediamo arrivano all'appuntamento:

Perugia, la probabile formazione

Tre gli assenti per Castori, vale a dire gli infortunati Stipe Vulikic e Cristian Dell'Orco oltre che lo squalificato Giuseppe Di Serio. Sarà regolarmente convocato Leonardo Capezzi, che ha svolto questa mattina la rifinitura e sarà dunque della partita.

Alla luce della situazione sopra descritta i biancorossi potrebbero schierarsi con il 3-5-2 con Gori in porta; Sgarbi, Curado e Struna in difesa; Casasola, Iannoni, Kouan, Santoro e Lisi a centrocampo; Olivieri e Di Carmine davanti.

Cagliari, la probabile formazione

Ranieri riesce in extremis a recuperare Leonardo Pavoletti e Marco Mancosu, mentre dovrà fare a meno degli squalificati Marko Rog ed Alberto Dossena. Si segnala il rientro, sempre dal provvedimento disciplinare, di Paulo Azzi.

In ragione di questo i sardi dovrebbero schierarsi con il 4-4-2: Radunovic tra i pali; Zappa, Altare (o Goldaniga), Obert e Barreca in difesa; Nández, Makoumbou, Deiola e Azzi a centrocampo; Lapadula e Luvumbo (o Prelec) di punta.

Perugia-Cagliari: dove vedere la partita in diretta

Perugia - Cagliari sarà visibile domani sera alle ore 20:30 su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.