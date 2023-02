Calcio serie B, Perugia - Brescia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Sono passati sei mesi esatti da quel Brescia - Perugia che ha fatto capire che l'avvio di stagione dei biancorossi sarebbe stato tutto in salita. Al contrario i tifosi delle Rondinelle speravano addirittura di poter lottare per la promozione diretta salvo poi scontrarsi con la dura e cruda realtà. Oggi la situazione è radicalmente diversa: Castori, tornato alla guida dei Grifoni dopo il breve interregno di Baldini, ha rivitalizzato la sua squadra, oggi fuori dalla zona retrocessione diretta; sull'altro fronte Clotet, anch'esso esonerato e poi richiamato, deve lottare con difficoltà di varia natura.

Vediamo come le due squadre si avvicinano all'appuntamento:

QUI PERUGIA - Con 10 punti nelle ultime 5 gare i Grifoni godono di un ottimo stato di salute e sono attesi da una conferma tutt'altro che agevole domani. Fabrizio Castori tuttavia i suoi contrattempi ce li ha: Marco Olivieri si è fatto male ad inizio settimana e sarà costretto probabilmente a stare fermo per due partite; Aljaz Struna è ancora in fase di recupero mentre infine Cristian Dell'Orco è squalificato. Nella lista torna Milos Vulic, il cui trasferimento ad altra società, almeno per ora, è sfumato; presenti infine i nuovi Leonardo Capezzi, Emmanuel Ekong e Damiano Cancellieri.

La formazione iniziale dovrebbe essere questa: Gori in porta; Rosi, Sgarbi e Curado in difesa; Casasola, Iannoni, Santoro e Lisi a centrocampo; Luperini alle spalle di Di Carmine e Di Serio.

QUI BRESCIA - L'ultimo movimento in casa biancoazzurra è l'ingaggio del trequartista brasiliano Adryan Oliveira Tavares, proveniente dal Sion, ma in generale, oltre al modesto bottino rimediato nelle ultime sei giornate (due punti), il tecnico Clotet non può essere soddisfatto, dovendo fare a meno per squalifica dei due centrali titolari Massimiliano Mangraviti e Andrea Papetti, oltre che del lungodegente Andrea Cistana.

Malgrado questo si prospetta un undici di tutto rispetto, disposta con il 4-3-3: Andrenacci in porta; Karacic, Adorni, Coeff e Huard in difesa; Bjorkengren, Bisoli, Ndoj; Rodriguez, Ayè e Galazzi in attacco.

DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA - Perugia - Brescia sarà visibile a partire dalle ore 14 su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.