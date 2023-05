Calcio serie B, Perugia - Benevento: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

La resa dei conti definitiva è arrivata. Domani sera si gioca l'ultima di campionato: il Perugia, oramai non più padrone del proprio destino, ospita un Benevento già retrocesso. L'imperativo sarà vincere senza se e senza ma e sperare che il Palermo riesca ad avere la meglio sul Brescia. La soluzione è ampiamente auspicabile, con tutto il rispetto naturalmente delle Rondinelle, ma sono i Grifoni in primis a dover dimostrare di essere uomini prima e una squadra di calcio poi. Si prevedono novanta ed oltre minuti a dir poco incandescenti e tutti da vivere.

Ma vediamo come le due formazioni arrivano a questo appuntamento:

Perugia, la probabile formazione

Ancora silenzio stampa in casa biancorossa, con Fabrizio Castori che stamani ha tenuto la rifinitura a porte chiuse, a cui ha partecipato Francesco Lisi, non al meglio ma chiamato a stringere i denti. Non saranno della partita Tiago Casasola, squalificato, e gli infortunati Stefano Gori, Jacopo Furlan (prevista dunque un'emergenza portieri), Aleandro Rosi, ad Aljaz Struna.

In ragione di questo in porta verrà confermato Abibi; Sgarbi, Curado e Angella comporranno una difesa pressochè obbligata; centrocampo con Paz, Capezzi (o Iannoni), Santoro e Lisi (o Cancellieri); Luperini alle spalle di Di Serio (o Di Carmine) ed Olivieri.

Benevento, la probabile formazione

E' difficile immaginare una squadra, quella giallorossa, in vacanza. L'obbiettivo, malgrado una retrocessione giunta malgrado l'ultima vittoria contro il Modena, è quello di arrivare terzultimi per usifruire di un eventuale ripescaggio (il Cosenza, a termini di regolamento, non potrebbe beneficiarne per una seconda volta). Andrea Agostinelli, il cui arrivo non è bastato per dare una scossa, non avrà un compito facile avendo potuto convocare soltanto sedici giocatori di movimento. Restano a casa lo squalificato Gaetano Letizia e per motivazioni fisiche i vari Gennaro Acampora, Riccardo Capellini, Roko Jureskin, Riccardo Improta, Antonino La Gumina, Stefano Pettinari, Simy e Mattia Viviani.

Questo il possibile undici (3-5-2): Manfredini tra i pali; Veseli, Glik e Tosca in difesa; El Kaouakibi, Karic, Schiattarella, Tello, e Foulon a centrocampo; Ciano e Farias davanti.

Perugia - Benevento, dove seguire la sfida in diretta

Perugia - Benevento sarà visibile domani sera alle ore 20:30 su Dazn sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky, su Now TV e sull’app Sky Go, infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.