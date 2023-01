Calcio serie B, Parma - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Parma - Perugia è sicuramente una delle sfide più attese di un campionato avvincente e ricco di colpi di scena, come dimostrano i diversi risultati a sorpresa che si sono susseguiti, ultima giornata compresa. E anche domani l'importanza non sarà secondaria: i ducali, dopo la sconfitta di Bari, vogliono ripartire per non perdere contatto dalla vetta, i biancorossi, se vogliono avvicinarsi ancora di più alla salvezza, non possono permettersi timori reverenziali.

Ma ecco come le due squadre arrivano all'appuntamento di domani alle ore 14.

QUI PERUGIA - Fabrizio Castori può contare praticamente sulla rosa al completo. Non c'è l'infortunato Aljaz Struna, mentre l'altro non convocato sui 23 ufficiali, Milos Vulic, è fuori per scelta tecnica. Regolarmente presenti Federico Melchiorri e Marcos Curado, lievemente acciaccati nei giorni scorsi. Per il resto tutto tranquillo per i biancorossi, reduci da sette punti nelle ultime tre gare che hanno prodotto l'effetto di accorciare sensibilmente la classifica.

Il tecnico non è orientato a cambiare rispetto al Palermo e schiererà sicuramente Gori tra i pali; Curado, Sgarbi e Dell'Orco in difesa; Casasola, Bartolomei, Santoro e Lisi a centrocampo; Luperini alle spalle di Olivieri e Di Serio.

QUI PARMA - Non è un momento particolarmente felice per i gialloblù, da molti indicati come la prima candidata al salto di categoria assieme al Genoa. I 5 punti raccolti nelle ultime 7 gare (soltanto una vittoria, precisamente a Brescia) hanno fatto scattare l'allarme rosso e dunque non si potrà più sbagliare. Fabio Pecchia non potrà contare su Gianluigi Buffon, fermatosi in allenamento, così come su Antonio Santurro e Valentin Mihaila, ma avrà a disposizione Roberto Inglese e Franco Vasquez, che saranno dunque del match.

Il tecnico di Formia, alla luce della situazione sopra descritta, dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3: Chichizola in porta; Delprato, Osorio, Valenti e Oosterwolde in difesa; Juric, Bernabé ed Estevez a centrocampo; Camara, Vazquez e Benedyczak a comporre il tridente offensivo.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Parma - Perugia sarà visibile dalle ore 14 su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.