Calcio serie C, Lucchese - Perugia: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Ci si era lasciati lo scorso 19 maggio, con l'inutile successo contro il Benevento che non ha evitato il terzultimo posto e una meritatissima retrocessione. La tappa successiva è la lunga sequela di ricorsi depositati presso i vari tribunali, sportivi e amministrativi, che non hanno portato al risultato sperato. Il Perugia, fatti alla mano, aveva ragione, ma l'unica cosa da fare ora è ripartire e riconquistare sul campo la serie B. Cosa tutt'altro che facile. La prima tappa di un viaggio che porterà i biancorossi sui campi più duri della provincia è il Porta Elisa di Lucca ed è superfluo affermare che è indispensabile partire bene.

Ma vediamo come le due squadre arrivano a questo appuntamento:

Qui Perugia: quando il mercato condiziona le scelte...

Si parte e tre giocatori restano a casa. E non per motivi fisici. Nella fattispecie il riferimento è per Jacopo Furlan, Simone Santoro e Christian Kouan, che potrebbero ricevere nelle prossime ore offerte importanti per il proprio futuri. Meglio dunque non rischiarne l'incolumità fisica, anche se va precisato che per la società biancorossa il mercato non chiuderà domani: giocatori non provenienti da federazioni estere potranno essere acquisiti fino all'8 settembre 2023, così come essere ceduti. Nella lista dei convocati figura anche l'ultimo arrivato, l'attaccante svincolato Daniel Bezziccheri.

Così potrebbero schierarsi i Grifoni: Abibi in porta; Mezzoni, Angella, Vulikic e Bozzolan in difesa; Acella, Bartolomei e Iannoni a centrocampo; Matos, Di Serio e Lisi in attacco.

Qui Lucchese: il ballo del debuttante

L'emozione, oltre che per Baldini, che all'ombra del Porta Elisa ha passato un'importante periodo della sua adolescenza, sarà forte anche per Giorgio Gorgone. L'ex centrocampista, che ha militato nell'ultimo Grifo di Gaucci, è alla prima esperienza da capo allenatore dopo aver seguito per diversi anni e in molte squadre Roberto Stellone come vice. Ben 15 sono gli innesti in una Lucchese che rispetto al recente passato ha cambiato completamente pelle o quasi.

Gorgone dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 così disposto: Chiorra tra i pali; Alagna, Sabbione, Benassai e De Maria in difesa; Tumbarello e Gucher mediani; Guadagni, Russo e Fedato sulla trequarti; Magnaghi o Romero unica punta di ruolo.

Dove seguire la sfida in diretta

Lucchese - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 20:45 su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).