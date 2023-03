Calcio serie B, Cittadella - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo lo stop forzato a causa del terremoto che a metà della scorsa settimana ha colpito parte dell'Umbria, senza per fortuna provocare vittime, il Perugia si appresta a tornare in campo. L'occasione è di quelle importanti: il calendario propone lo scontro diretto di Cittadella contro una squadra che ha vissuto anch'essa diverse difficoltà in un campionato che si sta rivelando davvero ostico. La classifica è davvero corta ed entrambi gli ambienti sono consapevoli che ogni passo falso può costare caro.

Ma vediamo come le due squadre arrivano all'appuntamento:

QUI PERUGIA - Fabrizio Castori ha potuto sfruttare questo periodo per recuperare al meglio gente come Gabriele Angella e Giuseppe Di Serio e far sì che tornassero a disposizione Emmanuel Ekong ed Edoardo Iannoni, anche se nei riguardi di quest'ultimo non è che ci fossero molti dubbi. Non ce la fa invece Marco Olivieri, che dovrà attendere il match dopo la sosta per tornare a disposizione, mentre rimarranno a casa gli squalificati Aleandro Rosi e Marcos Curado.

Formazione praticamente decisa. Davanti a Gori scelte in difesa pressochè obbligate, con Sgarbi, Angella e Struna titolari; centrocampo con Casasola, Capezzi, Santoro e Lisi; Luperini, in procinto di spuntarla su Kouan, alle spalle di Di Carmine e Di Serio, che potrebbe dunque ritrovare una maglia da titolare dopo parecchie settimane.

QUI CITTADELLA - Edoardo Gorini, che non potrà guidare la squadra dalla panchina in quanto squalificato, denuncia le assenze del capitano Simone Branca, anch'egli stoppato dal giudice sportivo, e degli affaticati Alessio Vita e Andrea Magrassi. Regolarmente a disposizione invece Giovanni Crociata, uno degli elementi maggiormente dotati vedasi gol alla Ternana poche settimane fa.

Questo il probabile undici: Kastrati in porta; Salvi, Perticone, Frare e Giraudo in difesa; Carriero, Pavan e Mastrantonio a centrocampo; Crociata alle spalle di Maistrello e Antonucci.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Cittadella - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 14 su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.