Calcio serie B, Cagliari - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Non conosce pause il campionato di serie B. Dopo il turno infrasettimanale si torna in campo: il Perugia, che deve mangiarsi le mani per non essere riuscito a battere la Spal, si reca in trasferta a Cagliari per un altro match delicatissimo. La formazione sarda sta conducendo un campionato ben al di sotto delle aspettative e anche la sua situazione è assai delicata. Per i biancorossi paradossalmente potrebbe essere una partita più agevole da interpretare: i padroni di casa lasciano spesso giocare e questo potrebbe risaltare le caratteristiche del gioco di Castori, come del resto è avvenuto contro il Genoa. Questa è almeno la speranza.

Ma vediamo come le due squadre si avvicinano all'appuntamento:

QUI PERUGIA - Rifinitura blindata al Curi per i biancorossi, che ritrovano, dopo il problema intestinale che lo ha tenuto a casa domenica, Cristian Dell'Orco. Il difensore è stato regolarmente convocato da Castori, rimasto in silenzio anche oggi. All'Unipol Domus non ci sarà il secondo portiere Stefano Furlan, rimasto vittima, da bollettino medico, di una sindrome intestinale acuta. Non sono partiti infine per la Sardegna Aljaz Struna e Samuel Di Carmine, che hanno svolto lavoro differenziato in palestra, Ryder Matos ed infine Milos Vulic, quest'ultimo per scelta tecnica.

Questo il possibile undici, che potrebbe presentare poche novità: Gori in porta; Sgarbi, Curado e Dell'Orco in difesa; Casasola, Santoro, Bartolomei e Paz a centrocampo; Kouan alle spalle di Melchiorri e Olivieri.

QUI CAGLIARI - Aria tesa in Sardegna, dove la squadra cagliaritana, al rientro dalla trasferta di Terni, è stata sonoramente contestata dai propri tifosi. Fabio Liverani, fortemente in discussione dopo gli ultimi risultati, ha sottolineato in conferenza stampa l'assoluta necessità di vincere, ma dovrà fare a meno di diversi elementi importanti come Daniele Dessena, out per una botta presa in allenamento, Marko Rog e Marco Mancosu. In compenso tornerà dalla squalifica Nahitan Nandez.

Il tecnico romano dovrebbe scegliere il 4-3-1-2 così disposto: Radunovic tra i pali; Di Pardo, Goldaniga, Capradossi e Barreca in difesa; Deiola, Viola e Makoumbou a centrocampo; Kourfalidis dietro Lapadula e Pavoletti.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Cagliari - Perugia sarà trasmessa a partire dalle 12:30 su sia sull’app che sul sito ufficiale sul canale relativo al match, sulla piattaforma digitale di Sky e sull’app Sky Go, e infine sull’app e sul canale di Helbiz Live presente su Prime Video.