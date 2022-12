Calcio serie B, Benevento - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Per il Perugia si prevede un fine 2022 di fuoco. Il calendario riserva alla squadra di Fabrizio Castori la trasferta di Benevento in un ambiente che, malgrado sia deluso al pari di quello biancorosso, si preannuncia molto caldo. La vittoria contro il Venezia si è rivelata importante ma non certo risolutiva: la sostanza dunque non cambia, sarà vietato fare calcoli e avere timori reverenziali dell'avversario.

Vediamo come approcciano le due squadre alla partita:

QUI PERUGIA - La rifinitura di stamane ha emesso una sentenza: Andrea Beghetto e Samuel Di Carmine, a dimostrazione del fatto come la loro stagione fino a questo momento sia stata tutt'altro che fortunata, non ce l'hanno fatta. Fabrizio Castori non li ha convocati probabilmente perchè non li ha ritenuti in condizioni accettabili. Con loro restano a casa anche Ryder Matos, Aljaz Struna e Marcos Curado, quest'ultimo squalificato. Torna invece, dopo la giornata in castigo, Yeferson Paz.

Stando così le cose la formazione iniziale dovrebbe essere la seguente: Gori in porta; Rosi, Sgarbi e Dell'Orco in difesa; Casasola, Bartolomei, Santoro e Lisi a centrocampo; Kouan alle spalle di Strizzolo e Olivieri.

QUI BENEVENTO - La situazione di classifica dei sanniti è in divenire, naturalmente in senso positivo. Il lavoro di Fabio Cannavaro sta iniziando a pagare e con 10 punti nelle ultime 5 partite la sua squadra vede concretamente l'uscita dal tunnel, ma il tecnico sa bene che il Perugia sarà avversario da rispettare e prendere con le molle. Per l'occasione due i rientri che si profilano, quelli di Maxime Leverbe e Frederic Veseli. Occhio anche allo scalpitante Ilias Koutsoupias, desideroso di riprendere il suo posto sulla trequarti.

L'ex difensore azzurro dovrebbe riproporre il 4-3-2-1 così disposto: Paleari tra i pali; Improta, Glik, Capellini e Masciangelo in difesa; Karic, Schiattarella e Acampora a centrocampo; Tello e Koutsoupias alle spalle di Forte, ex di turno e terminale offensivo dei giallorossi, titolare nonostante le voci di mercato che lo riguardano.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Benevento - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 15 su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.