Calcio serie B, Bari - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

La sconfitta dell'andata ha messo una prima volta in pericolo la panchina di Fabrizio Castori, che tuttavia, come del resto tutto il Perugia, medita una rivincita. Seconda trasferta di fila per i Grifoni, che si apprestano a scendere in campo domani alle 14 nella bolgia del San Nicola: il pronostico pende ovviamente in favore del Bari, quarto in classifica ed in lotta per la promozione diretta, ma Dell'Orco e compagni hanno dimostrato in più di una circostanza di poter far bene, anche contro le prime della classe (se ne sono accorte Reggina e Genoa). Del resto non si può fare altrimenti.

Ma vediamo come le due squadre arrivano all'appuntamento:

QUI PERUGIA - Il tecnico di San Severino, come da previsione, dovrà rinunciare soltanto ad Aljaz Struna, che tornerà in gruppo da lunedì alla ripresa degli allenamenti. In più, sul pullman che ha condotto la squadra a Roma, poi trasferitasi in aereo in Puglia, non è salito Federico Melchiorri, trasferitosi a titolo definitivo all'Ancona. C'è invece l'altro giocatore in odore di partenza, vale a dire Stipe Vulikic (il passaggio in prestito alla Viterbese dovrebbe essere perfezionato ad inizio settimana prossima), out sempre per questioni di mercato Milos Vulic.

La formazione dunque non vedrà sostanziali modifiche. Davanti a Gori giostreranno Sgarbi, Curado e Dell'Orco; centrocampo con Casasola e Lisi esterni, Bartolomei e Santoro (occhio a Iannoni, scalpitante) in mezzo; Kouan alle spalle di Di Serio (Di Carmine pronto ad inserirsi nella corsa) ed Olivieri.

QUI BARI - Michele Mignani, artefice dello stupendo campionato dei Galletti, non avrà a disposizione, come oramai è noto, lo squalificato Walid Cheddira e l'infortunato Damir Ceter, oltre a Cristian Galano, Marco Bosisio ed Eddie Salcedo, in odore di partenza. Il neo acquisto Edoardo Sarri è regolarmente convocato.

Il tecnico genovese dovrebbe optare per la seguente formazione: Caprile in porta; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta (o Ricci) in difesa; Benedetti, Maiello, Maita a centrocampo; Botta, Folorunsho sulla trequarti; Antenucci (o Scheidler) in attacco.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Bari - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 14 su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.