Calcio serie B, Ascoli - Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Soltanto poche settimane fa sembrava ipotesi quasi impossibile, ma invece è la pura realtà. Ascoli e Perugia, appaiate a quota 26 punti, saranno protagoniste domani alle ore 16:15 di un vero e proprio scontro diretto, dal grande peso specifico in chiave salvezza. Chi vince può svoltare forse definitivamente, chi perde rischia seriamente di restare indietro. Ecco dunque che la posta in palio sarà altissima, con tante variabili che possono influenzare il risultato finale, anche perchè match come questi possono sfuggire ad ogni pronostico.

Ma vediamo come le due squadre arrivano a quello che può essere definito come un secondo derby:

QUI PERUGIA - Fabrizio Castori, nel prepartita, ha fatto sapere di temere so spirito di reazione dell'Ascoli e predica massima prudenza. Buone le notizie provenienti dalla rifinitura: Aleandro Rosi e Marco Olivieri sono recuperati e fanno parte della lista dei convocati al pari di Cristian Dell'Orco, che torna dalla squalifica. Assenti Simone Santoro, appiedato per un turno dal giudice sportivo, ed Aljaz Struna, non ancora considerato in condizione ottimale.

La formazione dunque, difficile da intuire in questi giorni, potrebbe essere la seguente: Gori in porta; Rosi, Sgarbi e Dell'Orco in difesa; Casasola, Bartolomei, Iannoni e Gori a centrocampo; Kouan alle spalle di Di Serio e Olivieri (o Di Carmine) in attacco.

QUI ASCOLI - Venticinque sono i convocati del neo tecnico Roberto Breda, che dovrà invertire un trend che vede i bianconeri vincenti in una sola occasione nelle ultime due giornate. Tra questi non ci sono il capitano Federico Dionisi, uno che quando vede biancorosso riesce a far male spesso e volentieri, lo squalificato Lorenco Simic e il lungodegente, nonchè ex, Eddy Gnahorè.

L'undici di partenza dovrebbe vedere come modulo il 3-5-2 così disposto: Leali tra i pali; Botteghin, Bellusci e Quaranta in difesa; Adjapong, Collocolo, Buchel, Proia e Falasco a centrocampo; Forte e Gondo di punta.

DOVE SEGUIRE LA SFIDA IN DIRETTA - Ascoli - Perugia sarà visibile in diretta a partire dalle ore 16:15 su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.