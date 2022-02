Le prime parole di Righetti al Gubbio: "Spero di dare una mano a questa squadra che ha del potenziale"

In prestito al Gubibo dal Perugia fino a giugno. Presentato ieri in conferenza il laterale mancino Samuele Righetti, ultimo arrivato in casa rossoblù. Le prime parole di Righetti sono di soddisfazione e di elogio verso la squadra e la società eugubina: "Ho accettato con molto piacere questa scelta di venire a Gubbio. Ringrazio Perugia e Gubbio che mi hanno permesso di iniziare questa avventura. Spero di dare una mano a questa squadra che ha del potenziale, di aiutarla per raggiungere la posizione più alta in classifica e di far vedere le mie qualità che sono di spinta e aiuto nella fase offensiva, ma anche copertura in quella difensiva". Righetti ha anche espresso giudizi postivi su quanto visti nell'ultima trasferta contro la Fermana: "A Fermo la squadra ha giocato primo tempo eccellente. Poi gli episodi sono andati a sfavore ma la gara è stata comunque positiva".

Il laterale ha descritto anche i suoi modelli di riferimento e le sue aspettative future: "Credo che il meglio di me debba ancora uscire. Sarò determinato con tanta voglia di migliorare e aiutare la squadra. MI piace molto Biraghi della Fiorentina, in campo internazionale Marcelo e Robertson. So che il Pescara è una grande squadra ma non c’è tanta differenza con il Gubbio. Possiamo mettere in difficoltà tutte le squadre del girone".