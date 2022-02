Le parole di Torrente dopo il pari contro la Fermana: "Rammarico per il risultato ma ho ritrovato la squadra"

Il rammarico epr la vittoria sfumata c'è. La bella prestazione del Gubbio anche, e Torrente sottolinea sopratutto il secondo punto nel post gara dal pari di Fermo: "Abbiamo fatto una grande partita soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa potevamo chiuderla, peccato per il rigore sbagliato. Gli errori possono capitare ma ho ritrovato la squadra sulla manovra e sull'intensità. Sta crescendo la condizione di molti giocatori, ho ritrovato la mia squadra che ha creato tanto e meritavamo la vittoria per quello che si è visto in campo. Il rammarico per non aver vinto la partita c'è, sia per il rigore che per le occasioni sbagliate. Abbiamo subito un gol che con più attenzione si poteva evitare ma ho avuto le risposte che volevo. Tutti bravi i giocatori, sia chi ha giocato e chi è entrato. Ho visto grande spirito di squadra, mi fa ben sperare e sono contento della crescita della squadra. Ora ci prepareremo alla partita di Pescara":

Domenica, infatti, altra trasferta per il Gubio: "Andiamo a pescara sapendo di incontrare una squadra forte costruita per vincere. Dobbiamo recuperare solo energie fisiche e nervose però ripeto, ho ritrovato la mia squadra. Venivamo da due brutte prestazioni a livello di gioco, qualcuno deve ancora crescere a livello fisico ma ho visto miglioramenti da parte dei ragazzi".